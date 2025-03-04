CHP Grup 4 Mart toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel gündeme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Meclis kürsüsünden konuşan Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak, “Despot bir yönetim insanları baskı altına alıp cezaevine gönderecek, sonra da demokratikleşme konuşulacak. TBMM Başkanı sorumluluk almalıdır” dedi.

CHP Grup Toplantısında Rozet Töreni

CHP Grup 4 Mart toplantısının açılışında, İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’e parti rozeti takıldı. Beker, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılma gerekçesini açıklayarak, “Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde değişim yaratabileceğimize inanıyorum. Hep birlikte CHP’yi iktidara taşıyacağız” dedi.

Özel, daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini açıklayan Beker’in partiye katılımını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

CHP Grup 4 Mart Toplantısında Kadın Cinayetleri ve Ekonomik Kriz Vurgusu

CHP Grup 4 Mart toplantısında, kadın cinayetleri ve ekonomik kriz gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Özel, kadın istihdamındaki düşüşe ve kayıt dışı çalışmaya dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de geniş tanımlı kadın işsizliği %38 ile rekor seviyeye ulaştı. Kayıt dışı çalışan kadınların oranı %34. Kadın emeği sistematik olarak sömürülüyor ve bu durum görmezden geliniyor” dedi.

Özel, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin arttığını ve 2024 yılı boyunca 445 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, “Sadece 2025’in ilk iki ayında 64 kadın öldürüldü. Şiddetin kaynağı bizzat mevcut sistemdir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup 4 Mart Toplantısında Adalet Vurgusu

Özel, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşları anarak, adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti. “Otel yangınında ailesinin 8 ferdini kaybeden yaşlı bir dede, bir başına kalmış durumda. Aynı şekilde Madımak, Soma, Çorlu tren kazası ve Ermenek’te hayatını kaybedenler için de adalet istemeye devam edeceğiz” dedi.

Özel, Sivas Katliamı sanıklarının tahliye edilmesine de tepki göstererek, “Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlarla, insanlığa karşı suç işlemiş sanıklar serbest bırakılıyor. Erdoğan, mikrofon uzatıldığında ‘Milletimiz için hayırlı olsun’ diyor. Görüyoruz ki, Erdoğan safını belli etti: Kartalkaya’da da, Madımak’ta da yakanlardan yana. Biz ise yananların yanındayız” ifadelerini kullandı.

CHP Grup 4 Mart Toplantısında Ekonomik Kriz ve Zamlar Gündemdeydi

Özgür Özel, ekonomik kriz ve TÜİK verilerini eleştirerek, artan hayat pahalılığına dikkat çekti. “Ramazan ayında altın hesabını bırakıyorum, şimdi de güllaç hesabı yapacağım. 2018’de 25 TL olan güllaç, bugün 355 TL olmuş. 7 yılda %1320 artmış. Bu ülkede savaş yok, ambargo yok ama et kuyrukları var. Halkın çektiği çileyi görüyoruz ve çözüm için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Özel, Erdoğan’ın “Türkiye ekonomisi büyüyor” açıklamalarına da tepki göstererek, “İşsizler ordusu, Kuzey Avrupa ülkelerinin nüfusunu geçmiş durumda. Halk perişan haldeyken, iktidar lüks içinde yaşıyor” dedi.

CHP Grup 4 Mart Toplantısında Belediye Başkanlarına Destek Mesajı

Özel, CHP’li belediye başkanlarına yönelik hukuki baskıların arttığını vurguladı. İstanbul’da Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarının ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de gözaltına alındığını belirten Özel, “Seçimle kazandığımız belediyeleri AKP hukuksuz yöntemlerle geri almaya çalışıyor. 65 yaşındaki bir belediye başkanını, hiçbir imzası ve dahli olmadığı bir mesele üzerinden gece yarısı operasyonuyla gözaltına almak, hukuk dışıdır” dedi.

Özel, “Eğer bu ülkede hukuk gerçekten işlemiş olsaydı, AKP’li belediye başkanları Silivri’de yatacak yer bulamazdı” diyerek yolsuzluk iddialarına karşı iktidarın hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan’a Eleştiri

Özel, Erdoğan’ın yolsuzluk dosyalarına el koyarak adaleti engellediğini iddia ederek, “İstanbul’u AK Parti’den aldığımızda 37 büyük yolsuzluk dosyası vardı. Süleyman Soylu, 33’üne el koydu ve bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Aynı şekilde, Ankara’da 97 dosya var, ama kimse bunları gündeme getirmiyor” dedi.

CHP Grup 4 Mart Toplantısında Hükümetin Siber Güvenlik Yasasına Tepki

Özel, hükümetin meclise sunduğu Siber Güvenlik Yasası’nın basın özgürlüğünü kısıtlayacağını belirterek, “CHP olarak siber güvenlik konusunda bir düzenleme olması gerektiğini her zaman söyledik. Ancak AK Parti’nin getirdiği taslakta, Cumhurbaşkanının atadığı bir kişi, savcı kararı olmadan ev araması yapabilecek. Bu kabul edilemez bir yetki gaspıdır. Bu yasa çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” dedi.

DEM Parti ve İmralı Süreci Dair Açıklamalar

Özel, DEM Parti ile yürütülen müzakerelere yönelik tartışmalara da değinerek, “Geçmişte Dolmabahçe’de masa kuran ve sonrasında bunu inkar eden Erdoğan, bugün de aynı politikaları sürdürüyor. Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse, bu ancak demokratikleşmeyle ve Meclis çatısı altında olur. Gizli görüşmelerle veya çıkar ilişkileriyle çözüm sağlanamaz” dedi.

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak, “Türkiye’de gazeteciler, Gezi tutukluları, Kürt ve Türk yerel yöneticileri içerideyken, kayyım uygulamaları devam ederken

bu ülkede bir çözüm mümkün olmaz. Despot bir yönetim herkesi baskı altına alıp hapse gönderecek, sonra da demokratikleşme konuşulacak. TBMM Başkanı sorumluluk almalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Grup 4 Mart Toplantısında Avrupa Temasları

Özel, konuşmasının sonunda partisinin Avrupa Birliği temaslarına değinerek, “Brüksel’e gidiyoruz, AB Parlamentosu’nda konuşma yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde her zaman etkin bir aktör olacak” dedi.

CHP Grup 4 Mart toplantısında ele alınan konuların önümüzdeki günlerde siyaset gündeminde yankı uyandırması bekleniyor.

Grup Toplantısının tamamı;