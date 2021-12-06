Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ali Babacan’a: “Boş teneke”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasından altı sıfırın kendi devlet bakanlığı zamanında atıldığını söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan için “boş teneke” ifadesini kullandı ve “Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?” dedi. Babacan ise “Siz niye 13 yıl boş tenekeyle çalıştınız?” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım’da TRT’ye verdiği röportajda isim vermeden Babacan’ın bu açıklamalarını eleştirdi. “Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimizde, ‘Taksim Meydanı’nda anırırım’ diyenler vardı. En yakınımda olanlardan bile, şu anda o da siyasette, ‘kurmayacağım’ dediği halde parti de kurdu. Şimdi 6 sıfır attık diye övünmeye başladı. Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım” dedi.

Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Altı sıfırın atılması benim sorumluluğum altında, o gün bağımsız olan Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı’nın ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bir reformdur. Parada altı sıfır atılacağını Türkiye benden duydu. Talimat Erdoğan’dan gelse, bunu duyurma fırsatını kaçırır mıydı? Bir de ‘ekonomik kararların altında benim imzam var’ diyor. O günkü Merkez Bankası bağımsız, açın bakın kararlara hiçbirinde Başbakan’ın imzası olmaz.” yanıtını verdi.