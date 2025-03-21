Devlet Bahçeli PKK’nın 4 Mayıs 2025’te Muş’un Malazgirt ilçesinde kongresini toplayarak kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada “Bizim teklifimiz 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.” ifadelerini kullandı. Terör Örgütüne yıurt içinde kongre yapama imkanı verilmesi rahatsızlık yarattı.

Bahçeli Terör Örgütüne Fesih Çağrısı Yaptı: 4 Mayıs’a İşaret Etti

MHP lideri Bahçeli’nin PKK’nın kendini feshetmesi yönündeki çağrısı, Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bahçeli, “Bölücü terör örgütünün derhal karar (fesih kararı) alması gerekmektedir.” sözleriyle sürece dair net bir duruş sergiledi.

Bu çağrı, İmralı süreci ve 27 Şubat’ta PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı “silah bırakma” çağrısının ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mesajla başlayan süreç, siyasette tartışmalara neden olmuştu.

Devlet Bahçeli PKK Fesih İçin Tarih Verdi: 4 Mayıs’ta Kongre Önerisi

Bahçeli’nin açıklaması, örgütün kendini tamamen tasfiye etmesi gerektiğini vurgularken, 4 Mayıs tarihine dikkat çekmesi ise sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Şimdi gözler, PKK’nın Bahçeli’nin bu çağrısına nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi. Bahçeli’nin çağrısı, İmamoğlu’nun tutuklanması ve İmralı süreciyle ilgili gelişmelerin ardından gelmesiyle daha da önem kazandı.

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.