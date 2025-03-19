Devlet Bahçeli’den İmamoğlu soruşturması hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili siyasette yankılar sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, mahkemeler tarafından suç sabit görülene kadar masumiyetin esas olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli: Süreç gerilim malzemesi haline getirilmemeli

Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu ifade eden Bahçeli, adalet mekanizmasının tartışmaya açılmasının kaosa davetiye çıkaracağını söyledi. MHP lideri, hukukun her türlü kararına saygı duyulması gerektiğini vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

“Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.”

İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın hukuki bir süreç olduğunu belirten Bahçeli, sürecin siyasi bir gerilim malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Hukuki sürecin manipüle edilmemesi çağrısında bulunan Bahçeli, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin huzur ve refah içinde bir döneme ilerlediğini belirtirken, bu süreci sabote etmek isteyen iç ve dış unsurlara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Şiddetin toplumu kaosa sürüklediğini ifade eden MHP lideri, şiddetle mücadele konusunun parti olarak öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirtti.

MHP’nin bu konuda yürüttüğü akademik çalışmalara da değinen Bahçeli, “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” başlıklı kapsamlı bir rapor hazırlandığını açıkladı. Bu çalışmada, şiddetin önlenmesine yönelik akademisyenler, uzmanlar ve fikir insanlarının katkıda bulunduğunu söyledi.

Bahçeli açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

“Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Türkiye’nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir.”