İsmail Saymaz Hakkında Karar Verildi

İsmail Saymaz Hakkında Ev Hapsi

İsmail Saymaz Gezi Parkı davasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Parkı odaklı olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Saymaz, savcılıktaki ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Saymaz hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Destek için adliyeye geldiler

Kararın açıklandığı sırada gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan gibi birçok meslektaşı, Saymaz’a destek olmak için Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulundu. Saymaz’ın eşi Şeyda Saymaz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da adliyedeydi.

İsmail Saymaz ifadesinde ne dedi?

Saymaz’ın Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadeye göre, gazeteci olarak yalnızca haber yapmak amacıyla Gezi sürecindeki isimlerle görüştüğünü belirtti. “Osman Kavala ile Gezi’den 1,5 yıl sonra haber için görüştüm” diyen Saymaz, sosyal medya paylaşımlarında da herhangi bir eyleme çağrı yapmadığını ifade etti. Şiddet olaylarını ve bazı uygulamaları eleştirdiğini, ancak bunların gazetecilik faaliyeti çerçevesinde olduğunu vurguladı.

Kaçma Şüphesi Yok

İfadesinde uzun süredir bilinen bir gazeteci olduğunu ve sabit bir ikametgahı bulunduğunu belirten Saymaz, “Yurt dışına defalarca gidip geri geldim. Kaçma şüphem yoktur” diyerek adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakılmayı talep etti. Ancak mahkeme, ev hapsi tedbiri uygulanmasına hükmetti.