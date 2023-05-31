Ekrem İmamoğlu’nun Cezası Onandı mı?

Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın istinaf mahkemesinde onandığı iddiasına ilişkin, avukatı Kemal Polat, “Henüz bir karara bağlanmadı. Dosya sırada bekliyor” dedi.

Erdoğan destekçisi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını iddia etti. Selvi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi sabahı verdiği “Değişmeyen tek şey değişimdir” mesajının da cezanın onanmasından kaynaklı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.

Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine ‘Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar’ diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.

İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, ‘Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam’ diye düşünmüş olabilir.”

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Bir gazeteci arkadaş bugün, müvekkilim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararının istinafta onandığını yazmış. Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı son açıklamaları da bu davanın sonucuna bağlamış. İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı” ifadelerini kullandı.

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