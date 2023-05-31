Rammstein Hakkındaki Korkunç İddialar Bitmiyor!

Alman heavy metal devi Rammstein hakkındaki yaygara yatışmıyor. Hafta sonunda gelen ciddi iddiaların ardından, bir Alman influencer şimdi de Shelby Lynn ile dayanışma gösteriyor.

Alman metal grubu Rammstein, birkaç gündür sosyal medyada ciddi suçlamalara konu oluyor. Twitter kullanıcısı Shelby Lynn, grubun Vilnius’ta güzel genç kadınların davetli olduğu konserinden önce ve sonra bir partide kendsine uyuşturucu verildiğini iddia etti. Lynn, Instagram ve Twitter hesaplarında diğer kadınların benzer deneyimlerinin derlemelerini de paylaştı.

Şimdi de Instagram’da 800 bin takipçisi olan 21 yaşındaki Kayla Shyx, “iddiaların çoğunu” “doğrulayabildiğini” iddia ediyor. Instagram hikayesinde şöyle yazıyor: “Bunu kendim fark ettim ve neredeyse kendimi çok tehlikeli bir durumdan kurtardım.” Shyx durumun tam olarak ne olduğunu söylemiyor.

Genç influencer t-online’dan gelen röportaj talebine “Kayla şu anda konuyla ilgili ayrıntılı bir video düzenliyor ve muhtemelen en geç hafta sonuna kadar online olacak. O zamana kadar Kayla olmayacak” yanıtını verdi.

Kayla Shyx, 2022’deki Stadion Tour’dan bahsediyor

Şimdiye kadar yayınlanan açıklamalara göre Shyx, geçen yıl bir Rammstein konserindeydi ve after party’e katıldı. Orada “kötü şeyler” yaşamak zorunda kaldı. Daha sonra “Rammstein’ın arkasındaki hasta, sistematik (…) bir suç mafyasından” bahsediyor.

Grubun kendisi, iki gün önce Shelby Lynn’in iddialarını reddederek Twitter’da şunları yazmıştı: “İnternette dolaşan Vilnius hakkındaki iddialara gelince, iddia edilen şeyin bizim çevremizde meydana geldiğini ekarte edebiliriz. Bilinen herhangi bir resmi soruşturma var mı?”

Kayla Shyx, Vilnius’ta yaşananlara benzer şeylerin 2022 turnesinde de yaşandığını ileri sürerek “Tamamen aynı şeyi deneyimleyen birkaç kız tanıyorum” diyor.

Vilnius’ta neler oldu?

Twitter kullanıcısı Shelby Lynn, içkisine uyuşturucu katıldığını iddia etmiş ve müzik camiasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Lynn, iddiaları Twitter ve Instagram hesaplarında dile getirdi ancak iddiasını destekleyecek somut bir kanıt sunmadı.

Lynn’e göre gösteriyi izlemek için sahne önüne yerleştirilen bir grup kızın parçası olarak seçildi. Lynn, Alena Makeeva adlı bir kişinin, sahnenin önündeki boşluk olan “sıra 0″da Rammstein konserlerine katılmaları için genç kadınları işe almak için sosyal medyayı kullandığını söylüyor. Makeeva’nın Instagram hesabında şu anda “kast yönetmeni” yazıyor ve Lindemann’ın Instagram hesabı çekimle bağlantılı.

Vilnius’ta sahne önündeki yeri nasıl aldığını anlatan Lynn şunları söyledi:

“Aleena Makeeva beni 0. sırada kendisine katılmaya davet etti. Geçen hafta ona Instagram’da after partilere nasıl katılacağını ve dikkate alınmak istediğimi soran bir mesaj gönderdim. Yaşımı ve nereli olduğumu sordu ve onayladığımda bana WhatsApp grubunun bağlantısını gönderdi.”

5 ay önce Rammstein’ın Reddit kanalında Rammstein’ın konserlerinin devamı ve orada olup bitenlerle ilgili bir soru paylaşılmıştı. Bir Rammstein bilgi sitesi olan RammWiki’nin editörü soruları şu şekilde yanıtladı:

“Ayrıca özel bir Till kutlaması olacak. Bunun için seçilme şansına sahip olmak için güzel bir kız olmalısın. Instagram hikayelerinde konsere kimin geldiğini sorduğunda Alena Makeeva ile Instagram’da iletişime geçmeniz gerekiyor. Fotoğrafınızı görebilmesi için herkese açık bir profile ihtiyacınız var. Ve senin uygun olduğunu düşünürse, seninle iletişime geçecektir. Ardından ücretsiz bir bilet alırsınız ve konserde sahnenin solunda veya sağında 0. sırada durabilirsiniz. Gösteriden önce birkaç davetli kız Till ile tanışır ve o herkesle sohbet eder ve sadece iyi vakit geçirmeye çalışır. Sonra gösteri başlar. Gösteriden sonra kendi partisine davetlisiniz.”

Lynn’e göre DJ Joe Letz, akşam ona Rammstein’in solisti Till Lindemann’ın onunla tanışmak istediğini söyledi. Lynn’in “Bu tanışma seksle mi ilgili?” sorusuna Letz, “Hayır öyle bir şey değil” yanıtını vermiş.

Lynn bir sonraki öyküsünde Lindemann’ın odaya geldiğini, kızlara tekila doldurduğunu ve bir viski bardağını kırdığını söylüyor. Kızlara içmelerini söyledikten sonra Lindemann ayrılmış ve kısa bir süre sonra konser başlamış.

Lynn, kendisine verilen alkole uyuşturucu katıldığını iddia ediyor. İddialara göre solist Till Lindemann konser arasında, sahnenin altındaki küçük bir alanda genç kadına seks teklif etti. Reddedilen Lindemann sinirlenerek konserin ikinci bölümü için sahneye çıktı.

Konserden sonra kustuğunu, vücudunda morluklar ve izlerle birlikte oteline gittiğini ileri süren genç kadın, ertesi gün aynı şeylerin başka kadınların da başına geldiğini iddia ediyor.

Lynn, mağazadan bir uyuşturucu testi satın aldı, ancak sonuç negatif çıktı.

2016 yılında da yine Rammstein ve solist Till Lindemann hakkında benzer iddialar ortaya atılmış ancak bir sonuç çıkmamıştı.

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