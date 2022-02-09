Elektrik faturalarına tepkiler büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu “Ödemeyeceğim.”

CHP lideri, Twitter’dan paylaştığı duyuruda “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından elektriğe yapılan zamma gösterilen tepkiler büyüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Salı günü İstanbul’un 39 ilçesinde enerji faturalarında yapılan zamlara karşı eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Şişli’de de yapılan basın açıklamasında “Mutfakta yangın var, söndürmeye talip var” ve “Susma, sustukça zamlar devam edecek” sloganları atıldı.