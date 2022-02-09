Twitter'da Ne Oldu?

Ali Koç bu sefer de Twitter’da “ALİ KOÇ İSTİFA” tagı ile gündem oldu

Kadıköy'den sonra Twitter'da da  mutsuzluk hakim: Fenerbahçeliler Ali Koç'a 'bırak git' dedi

Yönetici fotoğrafı Yönetici20 saat önce
0 266 1 dakika okuma süresi
Takip Et
Takip Et
Takip Et

Fenerbahçe’de Kayserispor maçından sonra da istifaya çağrılan, hakkında sosyal medyada mesaj üstüne mesaj paylaşılan Ali Koç, üzerindeki baskı giderek artıyor.

Sosyal medyada Ali Koç’a artan tepkilerden bazıları;

Cem Kazan : “Hala daha nasıl durabiliyorsunuz bu kadar tepkiye bu kadar rezilliğe rağmen hiç mi onurunuz gururunuz yok ALİ KOÇ İSTİFA”

Murat Aslan: Ali Koç Mağlubiyetleri araştırdık Norveç kaynaklı antrenmanlardan kaynaklanıyor ALİ KOÇ İSTİFA @Fenerbahce

Fırat Öncel:  “ilk defa ara transfer dönemini kusursuz geçirdi.Gereksiz Antalya kampı gideri hariç Kulübün parasını çöpe atmayan başkanımızı tebrik eder başarısını,son vereceği bir kararla taçlandırmasını dilerim ALİ KOÇ İSTİFA”

Bertan Aycan: Ali Bey Twitterda anket açsın..En çok oy alan ergen fenomenleride yönetim kuruluna alsın..Çünkü kulübü getirdiği nokta bunu gerektiriyor..Hem böylece kendisini her eleştireni hain diye daha kolay damgalar…Her gün daha yüksek sesle: ALİ KOÇ İSTİFA

“DAHA YÜKSEK SESLE ALİ KOÇ İSTİFA !! DANİMARKADAN DEĞİL TÜRKİYEDEN SESLENİYORUZ #AliKocİstifa”

 

Fenerbahçe Divan Kurulunda Ali Koç kendisini eleştiren önceki dönem Fenerbahçe başkana adayı Hulusi Belgü’nün eleştirilerine karşı kötü bir üslup kullanarak cevap vermiş  ve kontrolünü kaybetmişti.

 

Ali Koç rekora gidiyor !

Yönetici fotoğrafı Yönetici20 saat önce
0 266 1 dakika okuma süresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu