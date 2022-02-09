Ali Koç bu sefer de Twitter’da “ALİ KOÇ İSTİFA” tagı ile gündem oldu

Fenerbahçe’de Kayserispor maçından sonra da istifaya çağrılan, hakkında sosyal medyada mesaj üstüne mesaj paylaşılan Ali Koç, üzerindeki baskı giderek artıyor.

Sosyal medyada Ali Koç’a artan tepkilerden bazıları;

Cem Kazan : “Hala daha nasıl durabiliyorsunuz bu kadar tepkiye bu kadar rezilliğe rağmen hiç mi onurunuz gururunuz yok ALİ KOÇ İSTİFA”

Hala daha nasıl durabiliyorsunuz bukadar tepkiye bukadar rezilliğe rağmen hiç mi onurunuz gururunuz yok

ALİ KOÇ İSTİFA — Cem M. Kazan (@Cemkzn9) February 9, 2022

Murat Aslan: Ali Koç Mağlubiyetleri araştırdık Norveç kaynaklı antrenmanlardan kaynaklanıyor ALİ KOÇ İSTİFA @Fenerbahce

Ali Koç:Mağlubiyetleri araştırdık Norveç kaynaklı antrenmanlardan kaynaklanıyor ALİ KOÇ İSTİFA @Fenerbahce — 〽️urat Arslan 🇹🇷🇦🇿 (@ZeuSs_0) February 9, 2022

Fırat Öncel: “ilk defa ara transfer dönemini kusursuz geçirdi.Gereksiz Antalya kampı gideri hariç Kulübün parasını çöpe atmayan başkanımızı tebrik eder başarısını,son vereceği bir kararla taçlandırmasını dilerim ALİ KOÇ İSTİFA”

@Fenerbahce ilk defa ara transfer dönemini kusursuz geçirdi.Gereksiz Antalya kampı gideri hariç Kulübün parasını çöpe atmayan başkanımızı tebrik eder başarınısı,son vereceği bir kararla taçlandırmasını dilerim

ALİ KOÇ İSTİFA — fırat öncel (@impatient1907) February 9, 2022

Bertan Aycan: Ali Bey Twitterda anket açsın..En çok oy alan ergen fenomenleride yönetim kuruluna alsın..Çünkü kulübü getirdiği nokta bunu gerektiriyor..Hem böylece kendisini her eleştireni hain diye daha kolay damgalar…Her gün daha yüksek sesle: ALİ KOÇ İSTİFA

Ali Bey Twitterda anket açsın..En çok oy alan ergen fenomenleride yönetim kuruluna alsın..Çünkü kulübü getirdiği nokta bunu gerektiriyor..Hem böylece kendisini her eleştireni hain diye daha kolay damgalar…Her gün daha yüksek sesle: ALİ KOÇ İSTİFA — Bertan Aycan (@bertanaycan) February 9, 2022

“DAHA YÜKSEK SESLE ALİ KOÇ İSTİFA !! DANİMARKADAN DEĞİL TÜRKİYEDEN SESLENİYORUZ #AliKocİstifa”

DAHA YÜKSEK SESLE ALİ KOÇ İSTİFA !! DANİMARKADAN DEĞİL TÜRKİYEDEN SESLENİYORUZ #AliKocİstifa — Ömer Faruk/ERSUN YANAL VEKİLİ (@omerfarukyslky) February 8, 2022

Fenerbahçe Divan Kurulunda Ali Koç kendisini eleştiren önceki dönem Fenerbahçe başkana adayı Hulusi Belgü’nün eleştirilerine karşı kötü bir üslup kullanarak cevap vermiş ve kontrolünü kaybetmişti.