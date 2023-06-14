Erdoğan Berlusconi’nin Cenazesine Gitmiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılmayacağı bildirildi.
İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, geçen pazartesi günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Bugünkü cenaze törenine Türkiye’den katılacak isimler de belli oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılacak.
Silvio Berlusconi bir zamanlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “En yakın dostum” olarak tanımlıyordu.
Başbakanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Berlusconi, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 2003’te İstanbul’da kıyılan nikâhında şahitlik yapmıştı.
Erdoğan Berlusconi için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İtalya eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Değerli dostum Silvio Berlusconi’nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın mesajı şöyle;
“Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi’nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi’nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum.”
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