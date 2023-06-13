Kılıçdaroğlu: Değişimin Önünü Sonuna Kadar Açacağım

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bize oy veren 25 milyon aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Ülkemize demokrasiye getirecektik, beklediğimizi alamadık. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık.

Bir seçim dönemini geçirdik. Elbette oturup değerlendireceğiz. Her değerlendirmenin kendine göre artıları, eskileri olacaktır. Güzel bir atasözümüz var; “Yolu doğru olanın, yükü ağır olur” Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. Biz 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz.

Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.

Biz her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Düşüncesini ifade etmek isterken şiddet görenlerin yanında olduk. Aklını kullananların, fakirin yanında olduk. Kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk.

Kimsenin yaşam tarzından ötürü eleştirilmediği güzel bir Türkiye inşa edecektik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz, inançla kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirmek için yolumuza devam edeceğiz.

Yalan siyasetin karşısında hakikatin yanında oldular. Her türlü iftiranın karşısında gerçeğin yanında oldular. Yeni kazanacağımız gençlerle kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmakla demokratik yollarla benim boynumun borcudur.

Saraya seslenmek isterim bu demokratların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileneceğiz ve güçleneceğiz. Memleketin bu yalan siyasetine olmasına asla izin vermeyeceğiz.

Sevgili yurttaşlarımız biz hiçbir vatandaşımıza kızgın ve küskün değiliz. Bahane üretmiyoruz. Benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başımın üstünde yeri vardır.

Tercihleri kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Bizi montajlarla karamalarla aramıza nifak sokmaya çalıştılar.

Terör örgütleriyle bizi bir arada gösterdiler. Devleti beşli çetelere soyduranlar, dokunulmazlık dosyalarıyla bizi tehdit eder oldular. Biz Kuvâ-yi Milliye geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zalime diz çökmedik çökmeyeceğiz.

Gemiyi Sağlam Limana Götüreceğim

Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım.

Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi veren bir partiden geliyoruz.

O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum.

Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.

CHP’nin değerlerini her zaman korudum.

Sıradan bir üyesi olarak da her zaman korumaya devam edeceğim. Yenilenmenin ve değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Bütün bu mücadelenin sonunda mutlaka kazanacağız.

Göreve başladığımdan beri haram gelmemesi için, bu ideallerin kirlenmemesi için her türlü çabayı göstermeye özen gösterdim. Genel Başkan dev bir çınar yeni bir filiz olan CHP’yi ve değerlerini her zaman korudum.

Çınarımız yeni filizler verir o bizi 100 yıldır ayakta tutuyor. CHP’yi her zaman korudum ve kolladım. Bunu sıradan bir neferi olarak devam edeceğim.

Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Bir kere bile haramzadelerin sofrasına oturmadım. Sarayın sofrasına diz kırmadım. Doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım.

Çünkü bir CHP’li olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım. Ben kuş uçmuş kervan geçmez yerlerde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattım tepki gördüm ve bunlara tepki göstermedim.

*Asla bir araya gelemez denilen kim varsa onları Halil İbrahim sofrasında buluşturdum. Biz vatan toprağını düşmanlara bırakıp kaçanlardan değiliz. Biz vatan toprağını dişiyle tırnağıyla alanlardanız.

“Değişimin Önünü Açacağım”

Sanatçıların kapısına dayandım. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettim, beşli çeteyle mücadele ettim. Etmeye de devam edeceğim.

Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemize omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz.

Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum.

Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun.

Kapımız her aydınlığa açıktır. Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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