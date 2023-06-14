Güney Fransa Köyleri: Keşfedilmeyi Bekleyen 9 Güzellik

Provence’tan Akdeniz kıyılarına, Fransa’nın güneyinde hayallerinizi süsleyecek ve keşfedilmeyi bekleyen Güney Fransa Köyleri rehberimize bakmadan tatil planı yapmayın.

Asmalarla kaplı, çeşmelerle dolu, şirin kiliseler, güneşlenebileceğiniz küçük meydanlar. Güney Fransa köyleri güzellikte birbiriyle yarışıyor. İşte en güzel Güney Fransa Köyleri listemizdeki güzellikler;

Saint-Paul-de-Vence

1920’lerden kalma ünlü Colombe d’Or Hotel’in yer aldığı bu şirin köy, Picasso, Matisse ve Chagall’ın en sevdiği tatil yerlerinden biri. Sırf bu yüzden bile gezilip görülmeyi hak ediyor.

Saignon / Güney Fransa Köyleri

Saignon, tüm Provence unsurlarını bir araya getiren etkileyici bir köy. Sarmaşıklarla kaplı küçük taş evler, fıskiyeler, lavanta tarlalarına hayran kalacaksınız. Hepsi Claparèdes platosunun kenarında yer alır.

Eze

Akdeniz’e açılan Eze köyü nefes kesen bir panorama sunuyor. Labirentlerinin başında, eski bir kalenin kalıntılarına hayran kalabileceğiniz neo-klasik bir kilise veya egzotik bahçeleri de keşfedebilirsiniz.

Baux de Provence

Rüzgarın zeytin ağaçlarını okşadığı, cırcır böceklerinin serenat yaptığı, lavantanın manzarayı parlattığı ve güneşin teni parlattığı bir kırsalda, Les Baux de Provence, Güney’i özgünlüğün zirvesinde canlandırıyor. Ayaklarının dibinde, Jean Cocteau’nun 1959’da Orpheus’un Ahit’ini çektiği Val d’Enfer taş ocakları bulunur.

Mougins

Cannes’ın hinterlandında yer alan, Fransa’nın güneyi en iyi olduğu için, eski Mougins gerçek bir Provençal kartpostal.

Yükseklerde, sarmaşıkların tırmandığı küçük taş sokaklarda, çeşmelerin taç giydiği meydanlarda dolaşın. Uzakta, Croisette’in sınırındaki Akdeniz’i görebilirsiniz.

Ramatuelle

Saint-Tropez’den Ramatuelle’e ulaşmak için ünlü Pampelonne sahil yolunu takip etmeniz yeterlidir. Paillas tepesinin eteklerine tünemiş büyüleyici köy Ramatuelle tipik kafeler ve dükkanlarda dolu bir labirent köy.

Gordes

Provence’ın en güzel köyleri listesinin başında yer alan Gordes, tipik taş mimarisiyle ve her şeyden önce Luberon’a bakan muhteşem manzarasıyla baştan çıkarır. Muhteşem La Bastide de Gordes Hoteli de köyde yer alıyor.

Lourmarin

Neredeyse kalesi kadar ünlü olan Lourmarin, üzüm bağları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tipik Provençal köyü. Dondurmacıları, meydana açılan kafeleri ve güneydeki dükkanları bir araya getirir .

Gassin

Deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bir kayanın üzerinde yer alan Gassin, Saint-Tropez Körfezi’nin panoramik manzarasını sunuyor. Paslanmaz tılsımlara sahip bir orta çağ köyünün sahip olduğu tüm güney klasiklerini burada bulacaksınız. Petank oynayabileceğiniz meydan, pastis yudumlayabileceğiniz kafeler ve Provence’ı kutlayan dükkanlarla dolu.

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