Erdoğan: CHP Tarihin En Büyük Yankesiciliğine Maruz Kaldı

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda 14 Mayıs seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

“İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs’ta göstererek demokrasi şölenimizi taçlandıracağız. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakiler milli iradeyi gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Terör örgütleri ile yatıp kalkanların onların yöntemlerini siyasette de izledikleri görülüyor. Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Huzur ve istikrar iklimini bitiremedikleri için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar.

Öncelikle 14 Mayıs’ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2. turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesi gerek çay sezonu açılmasıyla Karadeniz’de gerek ülkemizin diğer yerlerde seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın mutlaka 28 Mayıs’ta sandık başında olmasını temin edeceğiz.

14 Mayıs’ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğiz herkesin evine, işyerine gidip desteğini alacağız. Meclis seçiminin, Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu.

Tek Yaptıkları Masa Yumruklamak

Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. Allah’ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır.

CHP seçime beraber gittikleri ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların ifadesiyle tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin en büyük problemi, vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

Bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon ve hazırlık yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bunların hiçbiri neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik.”

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