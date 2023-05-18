Kılıçdaroğlu Erdoğan’a Çok Sert Yüklendi: Daha Mert Rakip Beklerdim

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenerek “Karşımda daha mert bir rakip beklerdim. Açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

28 Mayıs günü devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. İki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Başta ilk turda bize inanan bizi destekleyen tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Daha önce de belirttiğim gibi ilk turda sandıktan memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan’ın küstahlığına dur dedik. İktidar partisinin oyları eridi.

Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan’ın iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim.

Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli insanları hak ediyordu. Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

Sonuçta milletimiz ilk turda yetkiyi iktidar vermeyerek bu sistem ve zihniyetten memnuniyetsizliğini açık şekilde ortaya koydu.

Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandıkta tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti.

Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

Ahlaksızlıklar Sınır Tanımıyor

Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK’ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

28 Mayıs’ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var.

Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.

Vatandaşlığı haraç mezat sattın

Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran?

Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.

Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım. Nokta.

Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş’in hesabını soracağım.

Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim.

Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye’ye gelecek. Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak.

Şehirler mafyaların, uyuşturucu baronların etkisi altına girecek. Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Her meşrepten teröristi Meclis’e sokacaklar. Biz buna asla izin veremeyeceğiz. Nokta.

Bunun için 28 Mayıs’ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.

Dün söyledim, yine söylüyorum biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin!

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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