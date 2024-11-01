Esenyurt’a gitmeyen Tanju Özcan konuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin ilk kez konuştu. Özcan, “Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum” dedi.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına hiçbir tepki göstermeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin sessizliğini kısa bir açıklamayla bozdu.

TV100’ün ulaştığı Özcan, “Sebepleri var, tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum. Gördükten sonra da değerlendireceğim” açıklamasında bulundu.

Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bütün belediye başkanlarını Esenyurt’a çağırmasına rağmen İstanbul’a da gitmemişti.

Öte yandan bu sabah Silivri Cezaevi’nde tutulan Ahmet Özer ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuran Özgür Özel ve CHP heyetine yanıt verilmedi.

Ahmet Özer tutuklandı! Göreve Can Aksoy getirildi