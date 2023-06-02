HDP’li Sırrı Süreyya Önder Ayda 3 Kez Meclisi Yönetecek

HDP’nin yeni Meclis başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu. Grup Başkanvekilleri görevine ise Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş seçildi.

Önder ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulunu yönetecek, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak. Ayrıca kırmızı plakalı makam aracı tahsis edilecek.

HDP’nin toplantısında önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliğine devam etmeleri kararı verildi.

Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, TBMM Başkan vekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yürütmesi kararlaştırıldı.

Meclis içtüzüğüne göre siyasi partiler milletvekili sayısına göre Meclis Başkanlık Divanı’na üye veriyor. TBMM Başkanvekilleri AKP-CHP-HDP ve MHP’ye düşüyor.

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