Türkiye’nin Kadim Halkları ve Ermenistan’la Barış Umudu!

Türkiye’de bırakın milliyetçi ve İslamcı görüştekileri sağ ve solun merkezinde dahi nefret söylemi var, ve bunu eğitimli insanlar arasında da görmek çok mümkün!

Ermeniler, Yahudiler ve Rumlara karşı o söylemlerin benzerleri bize karşı Avrupa’da ve diğer yerlerde söylendiğinde onlara “ırkçı ve faşist” diyoruz, peki biz birlikte yaşadığımız kendi vatandaşlarımıza bunları söylediğimizde ne oluyoruz?

Efendim, İsrail’in Filistin politikasına karşıyız!

O zaman İsrail’in politikasını eleştir, Yahudilerin dinine milliyetine neden hakaret ediyorsun!?

Her şeyden önce, Rumlar ve Ermeniler 3 bin yıldan daha fazladır, Yahudiler sanılanın aksine Sefarad Yahudileri’nin gelişleri olan 1492’den beri değil 2500 yıldır bu topraklarda yaşayan bu vatanın kadim haklarıdır.

Doğu’da Kars’tan sınırın sıfır noktası Ani’den Batı’da Edirne’ye, Kuzey’den Sinop’tan Güney’de Anamur’a yurdun her yerinde izleri, eserleri damgaları vardır.

Süryaniler ise hep buralardaydılar, ataları Asurlular Anadolu’ya yazıyı getirerek Anadolu’nun aydınlığını başlatan insanlardır.

Bu insanlar Selçuklu’dan beri birlikte yaşadığımız insanlar türlü nedenler ile zaten bu topraklarda bir avuç kaldılar, bırakın geride kalanları da buralarda tutalım!

Yok, gitsinler diyorsanız, o zaman Ayasofya’yı, Ortaköy Camii’ni, Galata Kulesi’ni ve Dolmabahçe Sarayını da sırtlarına sarıp gitsinler!

Üsküdar’dan bakınca Dolmabahçe Sarayı ve Ortaköy Mecidiye Camii adeta büyülüyor, mimarları Ermeni’dir.

Selçuklu’dan beri vatana hizmetleri çok olmuştur.

1915 Tehciri’nin neden ve sonuçlarına takılmadan iki arada bir derede kalan kendi Ermenilerimiz ve ülkemizin çıkarları için Ermenistan’la ilişkiler başlamalı ve dünden zor değil.

Kahramanmaraş merkezli deprem de fakir Ermeni halkının ve devletinin yardım için yaptıklarını gördük, zor günde ilk gelen ülkeler Yunanistan, İsrail ve Azerbaycan’dı ve Ermenistan onca sorunlara rağmen elinde avucunda olanla ve kurtarma ekibiyle koştu geldi, çünkü komşuyduk, kötü komşuyduk ama komşuyduk.

İşte bu atmosferde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklaması, Ukrayna’nın işgal edilmesinde Rusya ile müttefik olmadıklarını açıklaması ve Erdoğan’ın yeni dönemi için Türkiye’ye gelmeye karar vermesi çok cesur kararlardır ve bundan hoşlanmayacak olanlar Putin, İran ve Batı ülkeleri ve Lübnan’da bulunan Ermenistan’ın başında yıllardır boza pişiren Ermeni Diasporası’dır.

Ermenistan ile her türlü barışı sağlamalıyız ve Türkiye Ermenistan’ın batıya açılan kapısı olmalıdır ve zaten 3 Nisan 1993’den beri Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini işgal etmesine tepki olarak kapatılan Alican Sınır Kapısı ve Ermenistan’a konulan ambargo hiç işe de yaramadı, Gürcistan üzerinden ambargo ilk günden delindi ve bugün İstanbul Kumkapı adeta Ermenistan vatandaşlarının yoğunlaştığı semt, bu insanlar son derece çalışkan ve toplum kurallarına saygılı insanlar, ve kaçak olarak ta bulunmuyorlar, fasılalarla Ermenistan’a gidip gelerek yasal yollardan Türkiye’de bulunuyorlar, diğer ülkelerden gelen kaçaklarla bir görülemezler.

İsrail, Gürcistan ve Bulgaristan’la olduğu gibi Yunanistan ve Ermenistan’la da iyi komşuluk ilişkileri kurulması şarttır.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pasinyan bölgede barış için büyük bir şanstır, attığı adımlar gerçek bir devrimci adımlarıdır.

Sorunlar bir günde çözülmez ama Paşinyan’ın adımı sorunları çözmede dev bir adım ve cesarettir çünkü Diaspora Ermenileri ve Ermenistan’da ki muhalefetin baskılarına rağmen duygusal davranmıyor, rasyonel, vizyoner ve cesur.

Bütün bunlara ilave olarak, Kurtuluş Savaşı sürerken 3 Aralık 1920’de Atatürk’ün TBMM hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması ile Türkiye’yi uluslararası alanda ilk tanıyan ülkede Ermenistan olmuştur.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Yurtta Sulh Cihanda Sulh!

Metin Yılmaz – NationalTurk

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