İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları Belli Oldu

Türkiye, 14 Mayıs günü kritik seçimler için sandık başına gidecek ve gündem dolayısıyla seçim. En çok merak edilen de parti aday listeleri. CHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler?

Seçime sayılı günler kala CHP’nin milletvekili aday listesi de netleşmeye başladı. İstanbul 1. bölge milletvekili adayları da en merak edilen konulardan biri. İstanbul Anadolu yakasını kapsayan 1. bölgede CHP daha fazla milletvekili çıkarmak için çalışmalarını sonlandırdı.

CHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları listesinde DEVA Partisi’nden 2, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’den birer aday dikkat çekti.

Saadet Partisi’nden Birol Aydın 5, DEVA Partisi’nden Elif Esen 7, Hasan Karal 8. Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt 9, Gelecek Partisi’nden Selim Temurci ise 10. sıradan aday gösterildi.

2018 seçimlerinde CHP İstanbul 1. bölgeden 10 milletvekili çıkarmıştı. Saadet Partisi ise yüzde 1.6 (53 bin 641 oy) ile vekil çıkaramamıştı. Söz konusu seçimlerde İstanbul 1. bölgede AK Parti 15, HDP 4, MHP ve İYİ Parti ise 3’er milletvekili çıkarmıştı.

CHP İstanbul 1’inci bölge Milletvekili Aday Listesi Şöyle;

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

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