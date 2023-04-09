14 Mayıs genel seçimleri öncesi en kritik dönemeçlerden biri milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslim edilmesi. Merakla beklenen CHP Şanlıurfa milletvekili adayları 2023 de belli oldu.

Şanlıurfa aday listesi için de tüm illerde olduğu gibi çalışmalar sabaha kadar devam etti. Seçim öncesi tüm partilerde aday belirleme çalışmaları devam ederken, siyasi hareketlilik de üst seviyeye çıktı.

Kimlerin milletvekili adayı olacağı kulislerde konuşulurken, CHP Şanlıurfa milletvekili adayları belli oldu. Şanlıurfa siyasetinin etkili isimlerinden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal bu sefer Şanlıurfa birinci sıra adayı oldu.

CHP Şanlıurfa’da 2018 seçimlerinde sadece bir milletvekili çıkarabilmişti.

CHP Şanlıurfa Aday Listesi Şöyle;

1.Mahmut Tanal

2.Müslüm Cengizhan Akalın

3.Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5.İbrahim Direk

6.Süleyman Gök

7.Ali Fethi Gürler

8.Abdullah Direk

9.Müslüm Şikak

10.Adnan Tüysüz

11.Abdulkadir Çetin

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