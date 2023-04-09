İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Aday Listesi 2023

14 Mayıs seçimleri öncesinde heyecan artarken partilerin milletvekili aday listeleri de belli oluyor. CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayları listesi 2023 de en çok merak edilenler arasında.

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerini kapsayan İstanbul 3. bölgede 2018 yılında yapılan seçimlerde AK Parti yüzde 41.9 oy oranıyla birinci parti olarak 15 milletvekili çıkarmıştı.

İstanbul 3. Bölge CHP Listesinde İttifak Adaylarının Yeri

CHP ise 2018 seçimlerinde yüzde 25.3 oy oranıyla 9 milletvekili çıkarmıştı. İstanbul 3. bölgede HDP 5, İYİ Parti ve MHP ise 3’er milletvekilini meclise göndermeyi başarmıştı. Saadet Partisi ise yüzde 1.4 (44 bin 905) oy almasına rağmen milletvekili çıkaramamıştı.

CHP İstanbul 3. bölge milletvekili adayları arasında ilk sırayı Grup Başkanvekillerinden Engin Altay aldı. Adı sürekli cumhurbaşkanı adayları arasında anılan İlhan Kesici ise 4. sırayı alarak yine seçilecek yerden aday gösterildi.

2015’te suikast sonucu öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de üçüncü sırada kendine yer buldu.

Millet İttifakı’ndaki DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre DEVA Partisi’nden Medeni Yılmaz 6, Mustafa Yeneroğlu ise 10. sıradan CHP listesinden aday gösterildi. Saadet Partili Bülent Kaya 7, Gelecek Partisi’nden Doğan Demir ise 8. sırada kendilerine yer buldu.

CHP Aday Listesi: İstanbul 3. Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

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