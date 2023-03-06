Son Dakika: Kılıçdaroğlu – Akşener Anlaştı, Altılı Masa Devam Ediyor

Ankara’da baş döndüren siyaset trafiği devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ikili görüşme gerçekleştirdi. Akşener altılı masa toplantısına katılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “icracı” cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki formül CHP tarafından kabul edildi.

5 partinin buluşacağı ve adayı açıklayacağı toplantı Akşener’in yeni teklifi sonrası bir saat ertelenmişti. Toplantı başlamadan önce Kılıçdaroğlu Akşener ikilisi parti merkezleri haricinde bir yerde görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun görüştüğünü, Akşener’in 6’lı Masa toplantısına katılacağını açıkladı.

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