İYİ Parti Teklifini Sundu, Akşener Altılı Masaya Dönüyor

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin görüşmesine dakikalar kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çağrıda bulunduğu, bu teklife olumsuz yanıt veren iki belediye başkanı İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü.

İmamoğlu, “Bugün çok önemli süreçte saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş’la ziyaret ettik. Bu görüşmeyi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisiyle ziyaret ettik” dedi. Yavaş, “Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bunu Akşener’e ilettik. Değerlendirecekler” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, “Milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir öneri oluşturuldu. Akşener’in katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklife sıcak baktığı bildiriliyor.

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