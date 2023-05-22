“Kılıçdaroğlu Seçildiğinde Cumhur İttifakı Parlamenter Sistemi İsteyecek”

İYİP lideri Meral Akşener, Kadıköy’de genç seçmelerle buluştu. Burada konuşma yapan Akşener, Cumhur İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde ilk günden parlamenter sistemi isteyeceğini iddia etti.

Akşener Şunları söyledi:

“Bu seçimi almak zorundayız. Aksi takdirde lüks arabalarla gezenlerin sayısı artar. Onlar yata döner. Onun için de çok çalışmamız gerekiyor. Başta ben olmak üzere… Bağdat Caddesi’nin dışına Ankara asfaltına çıkalım neler göreceğiz. Derin yoksulluk çoğalmış. Çocuklar ya obez ya da iplik gibi.

Bir fırsat var. Yasamayı aldı Cumhur İttifakı. Yürütmeyi biz aldığımız zaman denge ortaya çıkar, Türkiye nefes alır. Yürütmeyi de Cumhur İttifakı alırsa artık bir daha parlamenter sistemi konuşamayız. Göreceksiniz, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtiğimiz gün beraber parlamenter sisteme buyurun oturun masaya kendileri isteyecek.

Millet İttifakı’nı oluşturan herkes ülkeye sahip çıkacak, Kılıçdaroğlu’nu seçtireceğiz. 30 senede gördüm, hep sandık başında üç kağıt olur. Siz uyanık olursanız, üç kağıt olmaz. Islak imzalar olmasaydı, İstanbul gitmişti 13 bin oy…”

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