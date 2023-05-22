Son Dakika: Sinan Oğan “Cumhur” Dedi
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
Sinan Oğan Cumhur İttifakı ve Erdoğan’a desteğini açıkladıktan sonra soru almadı!
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Sinan Oğan, ikinci turda hangi ittifakın adayına destek vereceğini yaptığı açıklamayla duyurdu.
Oğan kağıttan okuduğu metinde kararını şu sözlerle açıkladı:
“28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile bütün konuşma ve görüşmelerimiz karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir.
28 Mayıs seçimleri ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum.”
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