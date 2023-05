New York Batıyor! Manhattan Sular Altında Kalabilir

New York bir rüya destinasyonu, birçok insanın hayallerini gerçekleştirdiği bir yer. İşte bu yüzden tehlikede. New York City, özellikle de Manhattan iki nedenden dolayı denize batıyor.

US Geological Survey’den araştırmacıların, Rhode Island Üniversitesi ile işbirliği içinde yaptıkları bir çalışmada buldukları şey buydu. Bulguları Mayıs 2023’te Earth’s Future dergisinde ” The Weight of New York City: Possible Contributions to Subsidence From Anthropogenic Sources ” başlığı altında yayınlandı.

New York o kadar ağır ki batıyor

New York City, 8,4 milyon kişiye ve bir milyondan fazla binaya ev sahipliği yapıyor. Özellikle bina yükü metropolün sürekli olarak batmasının nedeni.

Özellikle Manhattan’daki devasa gökdelenler ve diğer binalar o kadar ağır ki, altlarındaki kara kütlesi her yıl 1-2 milimetre, hatta bazı yerlerde daha da fazla düşüyor.

Araştırma yazarlarına göre, New York City’deki binalar 778.2 km2’lik bir alana yayılmış toplam 762.035.181.6 ton ağırlığında.

Yollar, köprüler, demiryolu rayları veya parklar buna dahil değil.

Ağırlığa ek olarak, “yeraltı suyu çekilmesi, doğal toprak sıkışması, tektonik etkiler (…), normal tortu birikiminin saptırılması” araştırmaya göre şehirlerin çökmesinin diğer nedenleri.

Aynı zamanda deniz seviyesi yükseliyor

Şehrin her yıl kaybettiği bir ila iki milimetre ilk başta kulağa az gibi geliyor. Ancak New York’un deniz seviyesinden ortalama sadece on metre yükseklikte olduğunu düşünürsek, işin rengi değişiyor.

Buna iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki artışı da eklerseniz, durum dramatik bir hal alıyor.

Yazarlar, “Öngörülen deniz seviyesi artışı, 2050 yılına kadar küresel olarak 200 ila 600 mm’lik bir artışla kıyı kentleri için açık bir tehdit oluşturuyor” diye yazıyor.

Çalışma, “Kuzey Amerika’nın Atlantik kıyısı boyunca deniz seviyesinin yükselme riski, küresel ortalamanın üç ila dört katıdır” diyor.

ABD Doğu Kıyısı metropolü için, “buzul sonrası izostatik etkilerin 2100 yılına kadar 500 ila 1500 mm’lik (bir buçuk metre) bir çökmeye neden olacağını tahmin ediyorlar.

Aşağı Manhattan çoğunlukla deniz seviyesinden sadece bir ila iki metre yüksekliktedir. Araştırmaya göre, alan yılda 2,1 milimetre batıyor. Manhattan’ın sular altında kalmasını durdurmak için adımlar atılmazsa, New York’un en popüler semti yeni yüzyılın başında kalıcı olarak sular altında kalabilir.

Ve bu veriler yeterince şok edici değilmiş gibi, New York’ta özellikle yüksek bir doğal afet riski var.

Araştırmacılara göre, New York City “gelecekteki kıyı sel riskleri açısından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.”

Son yıllarda metropolde ölümlere ve ciddi hasara yol açan şiddetli sellerin örnekleri olan iki kasırgadan bahsediyorlar: 2012’de deniz suyunun şehre akmasına neden olan Sandy Kasırgası ve 2021’deki Ida kasırgası.

Bu kasırgalar o kadar şiddetli yağmur getirdi ki şehrin drenaj sistemleri tamamen aşırı yüklendi ve bunun sonucunda sokaklar sular altında kaldı.

New York birçok nedenden dolayı batıyor

Dolayısıyla, yüzyılın sonuna kadar New York’un denizin dibine batmasının pek çok nedeni var.

Hemen hepsi insan yapımı. Özellikle kıyı kentlerinin büyümesi, bina yoğunluğu ve yükselen deniz seviyeleri ile birlikte giderek artan bir şekilde sel riskine yol açmaktadır.

Bu nedenle, çalışma yazarları çalışmalarıyla “kıyı, nehir veya göl kıyılarında inşa edilen her ek yüksek binanın gelecekteki sel riskine katkıda bulunabileceği ve azaltma stratejilerinin dahil edilmesi gerekebileceği konusunda farkındalık yaratmaya” çalışıyorlar.

Yazarlar şöyle özetliyor: “Tektonik ve antropojenik çökme, deniz seviyesinin yükselmesi ve artan kasırga yoğunluğunun birleşimi, kıyı ve nehir kıyısı bölgelerinde büyüyen bir sorun yaratıyor.”

Diğer bir sorun da, “bina temellerinin tekrar tekrar tuzlu suya maruz kalması inşaat demirini aşındırabilir ve betonu kimyasal olarak zayıflatabilir, yapısal zayıflığa neden olabilir.”

Ve sadece New York için değil, tahminler kasvetli görünüyor. Yazarlar, “Dünyadaki büyük şehirlerin kırsal alanlara kıyasla orantısız bir şekilde büyümesi bekleniyor ve dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor” diye açıklıyor.

