Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK Devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür.

Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) yıllık artış da yüzde 54,62 ile 2002’den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’e tepki gösterdi.

TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte TÜİK’e gitti.

Binanın kapısının önünde bekleyen CHP heyetinden Selin Sayek Böke, TÜİK’in internet sitesinde bulunan, “bilgi almak isteyen kişilerin merkez teşkilatına gidebileceğine” dair yazıyı okudu.

TÜİK’e alınmayan Kılıçdaroğlu bina önünde gelişmeleri takip eden gazetecilere açıklama yaptı.

‘Görevinizi hakkıyla, dürüstlükle yapın’

“Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için çok iyi bir tablodur” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor, kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Soracaktık onlara, bu verileri nerelerden, kimlerden aldınız, hangi mağazalardan aldınız diye.

“TÜİK devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür. Burada çalışan arkadaşlar, hepinizin tabi olduğu yasa, devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı devlet memurları ayrı.

“Ben devlet memurlarına sesleniyorum: Görevinizi yapın, hakkıyla, dürüstlükle yapın. Şu binada oturanlar unutmasın, bu binalar bu memleketin vatandaşlarının ödediği vergilerle yapıldı. İşçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır.