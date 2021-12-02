EkonomiPolitika
Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.
Resmi Gazete'de yer alan istifa haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "görevden af" talebinin kabul edildiği ve yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin atandığı bilgisi yer aldı.
“Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati Anayasa’nın 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereği atanmıştır.”
Atamaya ilişkin ilk açıklamayı Twitter hesabından yapan Nebati, “Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” mesajını paylaştı.