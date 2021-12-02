Alec Baldwin sette ölümle ilgili ilk röportajını verdi: ‘Ben tetiği çekmedim’

Yıldız isim Ekim ayındaki olay sonrası ilk kez bir televizyon röportajında o güne dair soruları yanıtladı.

Stephanopoulos, 80 dakika süren söyleşinin, 20 yıllık kariyerindeki “en yoğun” tecrübe olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu ise bu soruya, “Hiçbir fikrim yok” yanıtını verdi ve devam etti: “Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu”

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

Bu açıklama sonrası gözler bir kez daha filmin silah sorumlusu ve yardımcı yönetmen David Halls’a çevrildi. Zira silahı Baldwin’e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda