Alec Baldwin sette ölümle ilgili ilk röportajını verdi: ‘Ben tetiği çekmedim’
Amerikalı aktör Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayda tetiği çekmediğini savundu.
Yıldız isim Ekim ayındaki olay sonrası ilk kez bir televizyon röportajında o güne dair soruları yanıtladı.
ABC röportajı sırasında zaman zaman ağlayarak konuşan Baldwin, “Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem” dedi.
George Stephanopoulos tarafından yapılan röportaj Perşembe akşamı ABC televizyonunda yayınlanacak.
Stephanopoulos, 80 dakika süren söyleşinin, 20 yıllık kariyerindeki “en yoğun” tecrübe olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu ise bu soruya, “Hiçbir fikrim yok” yanıtını verdi ve devam etti: “Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu”
HEDEFTE İKİ İSİM VAR
Bu açıklama sonrası gözler bir kez daha filmin silah sorumlusu ve yardımcı yönetmen David Halls’a çevrildi. Zira silahı Baldwin’e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda