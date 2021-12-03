Politika

Temel Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 21 olarak açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
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Karamollaoğlu, paylaşımında, “Gerçekte yüzde 60’lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?” diye sordu.
Saadet Partisi lideri KaramollaoğluTÜİK‘in açıkladığı enflasyon verilerine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Karamollaoğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:
“TÜİK bugün kendisine sorulan ‘Saat kaç?’ sorusuna; ‘Siz kaç buyurursanız efendim’ cevabını vermiştir. Gerçekte yüzde 60’lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!”
https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1466700091650154501?s=20

Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
0 1.579 Bir dakikadan az

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