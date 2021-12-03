Politika
Temel Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 21 olarak açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Karamollaoğlu, paylaşımında, “Gerçekte yüzde 60’lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?” diye sordu.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, TÜİK‘in açıkladığı enflasyon verilerine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Karamollaoğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:
“TÜİK bugün kendisine sorulan ‘Saat kaç?’ sorusuna; ‘Siz kaç buyurursanız efendim’ cevabını vermiştir. Gerçekte yüzde 60’lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!”
https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1466700091650154501?s=20