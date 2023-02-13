Mansur Yavaş İGA’ya Sinirlendi: Ayıp Şeyler

Hatay Havalimanının onarımına katılan kuruluşlardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İGA ‘ya tepki gösterdi.

Yavaş, Hatay Havalimanı’nın onarımı konusunda İGA’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Yavaş, “İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.

Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Yavaş, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Yavaş şunları söyledi:

“Pistteki hafriyatı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırdı. Biz orada işe başladığımızda İGA’nın veya başka bir kuruluşun iş makinesi yoktu. İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ABB’ye ait araçların moloz toplamak için havalimanına yönlendirildiğini ifade edip “Provokasyon için paylaşım yapan ‘bilgisiz’ Kılıçdaroğlu’nu kale almayınız” ifadelerini kullanmıştı.

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