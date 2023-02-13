Türkiye
İslahiye: Dağdan Kopan Kayalar 2 Kişiyi Öldürdü
Gaziantep'in depremde zarar gören ilçelerinden İslahiye'de dağdan kopan kayaların tek katlı evlere doğru yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep İslahiye’de acı bir olay yaşandı. Depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar evlerin üzerine düştü. 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı, 400’e yakın hayvan telef oldu.
Alınan bilgilere göre Fevzipaşa Mahallesi’nde depremin etkisiyle kayalar dağlardan kopup yuvarlandı. Altlarında ağıl olan tek katlı evlerin üzerine düşen kayalar nedeniyle karı koca oldukları öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Hayvancılıkla geçinen köyde yaklaşık 400 küçükbaş hayvan da öldü.
Depremin ardından bazı yolların kapanması nedeniyle uzun bir süre köye yardım ulaşmadığı, birçok kişinin kendi çabalarıyla enkazlardan çıktığı öğrenildi.
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