Nurdağı Tamamen Yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7’lik depremlerde ağır hasar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesi tamamen yıkılarak yeniden imar edilecek.

Depremlerin 8. gününde Nurdağı’nda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi.

İlçede görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı’nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye’nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah’ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik. Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak.”

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