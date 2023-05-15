Kılıçdaroğlu: Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir

AK Partililerin itirazlarla sistemi tıkamaya çalıştığını iddia eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek; Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir.

İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum.

Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin.

Tekrar ediyorum bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerine de sesleniyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

