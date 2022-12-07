Meclis’te Kavga: “Bu İş İçin Tayin Edilmiş”

İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs’ün AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklanması sonrası Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’ndan sert açıklamalar geldi.

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk atmış, kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili mecliste basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu son dönemde gerginliğin bilinçli olarak tırmandırıldığını belirterek “Meclis’te yaşanan şiddet olaylarında hiç değişmeyen sabit bir taraf vardır. O da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafıdır. Her olayın bir yerinde mutlaka Adalet ve Kalkınma Partililer bulunmaktadır. Millet adına milletim haklarını savunan milletvekillerine karşı sözlü ve fiili saldırılar sürekli hale dönüştürülmüştür. Söyleyecek sözü olmayanların kavgaya ihtiyaç duyması anlayabileceğimiz bir husustur. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür” diye konuştu.

“^Sanki Bu İş İçin Memur Tayin Edilmiş

Açıklamaları nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da eleştiren Dervişoğlu, Şentop’un tarafsızlığını yitirdiğini belirtti.

Dervişoğlu, “Saldırıya hazır halde bekleyen sanki bu iş için memur tayin edilmiş milletvekilleri bulunmaktadır. AK Parti yönetimi bu tür milletvekillerini uyarmak yerine, onlara bu tutumları karşısında neredeyse prim vererek kavgayı teşvik etmektedir” ifadelerini kullandı.

Anayasa’nın 83. maddesinin 2. fıkrasına dikkat çeken Dervişoğlu, “Ağır cezayı gerektiren suç üstü hali, yasama dokunulmazlığının istisnalarından birini teşkil eder. Dünkü vahim olayda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yapılan bütçe görüşmeleri esnasında önce laf atmakla başlayıp sonra saldırıya dönüşen bir eylemi hayata geçirmiştir. Kürsü yakınlarında bulunan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak gelip, büyük bir yüzük bulunan eliyle Örs’e kasten ve vahşice yumruk atmıştır. İYİ Parti milletvekillerinin duruma ani ve yerinde müdahalesi söz konusu olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve Örs’ü kaybetmiş olacaktık.” dedi.

Örs’ün geçtiğimiz yıl TBMM’de kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Dervişoğlu, “Hal böyleyken AK Partili Işık’ın, Sayın Örs’e karşı yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olarak tanımlanması da mümkün olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamaları şöyle devam etti:

““TBMM’de yaşanan bu şiddet olayı elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Bu nedenle yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilebilecek basit bir suç ya da arbededen bahsedebilmek mümkün olamaz. Söz konusu olay TCK’nin 81. ve 82. maddeleri kapsamına giren kastı aşan bir eylem olup, adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılması gerekmektedir. İşin bir de Anayasal boyutu vardır. Bizler milletvekilleri olarak TBMM’de kamu görevi ifa ediyoruz. Anayasal bir haktan doğan görevin ifasına karşı yöneltilmiş tecavüzler kendi içinde başka suçları da barındırır. Nasıl bir öğrencinin öğrenim özgürlüğünü engellemeye kalkışırsanız, nasıl bir gazetecinin gazetecilik yapma hürriyetini kısıtlamaya çalışıp suç işlerseniz Anayasal bir hakkın kullanımını engellemeye çalıştığınızda büyük suç işlemiş olursunuz. Bu saldırılar muhalefetin, muhalefet görevini yapmasını engellemek için yapılıyor ve bizim kamu görevi yapma özgürlüğümüzü kısıtlıyor.”

Dervişoğlu, AKP’nin bu konuda kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmelerinde AKP’lilerin konuşmaları sırasında genel kurul salonundan çıkacaklarını açıkladı.

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