Ağrı’da Zincir Marketler Mühürlendi

AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı ile şehir merkezindeki marketlere denetim yapıldı. Denetimlerin ardından zincir marketlere ait 5 iş yeri daha mühürlendi.

Savcı Sayan’ın talimatları ile kent merkezindeki market ve iş yerlerinde, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şartları taşımadığı ileri sürülen 5 market şubesi mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.

Ağrı’da son bir haftada yapılan denetimlerler sonucu 10 zincir market mühürlenmiş oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlere yönelik denetim görüntülerini paylaşarak, “Halkımızın hizmetkarıyız. Halkımız adına denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

İktidar kanadından zincir marketlere yapılan eleştirilerin ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Ceo’su Galip Aykaç’ın yaptığı açıklamalar sonrası iktidar ile marketler arasındaki gerilim artmıştı. Aykaç dernek başkanlığından istifa ederken bazı bölgelerde BİM şubeleri taşlanmıştı.

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