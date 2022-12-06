Meclis’te Kavga: Milletvekili Hastanelik Oldu

TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel kuruldaki ikinci günde AKP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

TBMM, Adalet ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili vekillerin konuşması sırasında kavga çıktı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz konuşmasına başlamadan önce AKP sıralarından laf atıldı.

Beyaz ile AKP Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Yaşar Kırkpınar arasında tartışma devam ederken TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Lütfen, hatibe söz verdim, konuşmasını yapsın” diye uyardı. Vekillerin atışması devam edince Akar birleşime 10 dakika ara verdi.

Verilen arada tartışma kavgaya dönüştü. Kürsü önünde toplanan milletvekilleri birbirine girdi. AKP’li Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında arbede çıktı. Işık, yüzük olan sağ eliyle Örs’e vurdu. Merdivenlerin olduğu bölümde yumruk atan AKP’li Işık, dengesini kaybederek yere düştü.

Işık’la birlikte kavgaya karışan AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in de yere düştüğü görüldü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise AKP’li Işık’ın burnunu sıktı.

Araya giren CHP’li milletvekilleri kavgayı ayırırken İYİ Partili Hüseyin Örs, revire götürüldü. Kafasında şişlik olduğu öğrenilen Örs’in belinde incinme olduğu için MR çekilmesi istendi.

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