Memleket Partisi’nde İstifalar Sürüyor! En Az 350 Kişi!
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi istifalar yüzünden erimeye devam ediyor. Partinin Hatay il ve ilçe yönetimlerinde en az 350 kişi istifa etti.
Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi’nde toplu istifalar geldi. İl ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350’yi aşkın üyenin istifa ettiği bildirildi.
Seçime sayılı günler kalmışken Memleket Partisi erimeye devam ediyor.
Hatay İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Muharrem İnce’nin “İl başkanlarını birinci sıradan aday göstereceğim” sözünü tutmadığı belirtilirken açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
*Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında gelecek konusunda başka hiç bir istikamet göstermeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanettir.
Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkanı ve İl Yönetimi, 11 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’i aşkın kayıtlı üyeniz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Patisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.”
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