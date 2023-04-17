Yenibosna Çobançeşme’de Çatışma

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna semti Çobançeşme mahallesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken olay yerinde polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak’taki bir iş yerine dakikalarca süren silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgilere göre mahalledeki kıraathanelere girerek bir kişiyi aradıklarını söyleyen silahlı saldırganlar daha sonra rastgele ateş etmeye başladı.

Olay yerine gelen polislerin karşılık vermesiyle yaşanan çatışmanın ardından sokakta 47 boş kovan bulundu.

Şimşek Sokak’ta meydana gelen olaydan sonra saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. Çatışmada kimse yaralanmazken bazı iş yeri ve araçlara kurşun isabet etti. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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