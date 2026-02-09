İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı

Bektaş Kamburoğlu’na yurtdışı çıkış yasağı

İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalarından olan Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı.

İmamoğlu’nun yakın koruması Beştaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde yaklaşık 11–12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın koruması olarak görev yaptığını, halen de İBB iştiraki İSTGÜVEN bünyesinde bu görevini sürdürdüğünü söyledi.

Kamburoğlu, soruşturma dosyasında adı geçen çok sayıda isimle herhangi bir örgütsel bağının bulunmadığını, bu kişilerle ilişkilerinin iş ve görev gereği tanışıklıkla sınırlı olduğunu belirtti. İfadesinde, “Ben herhangi bir örgüte üye olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” dediği aktarıldı.

HTS ve baz verilerine ilişkin sorulara yanıt veren Kamburoğlu, Ekrem İmamoğlu ile uzun yıllardır birlikte çalışması nedeniyle birçok kişiyle aynı yerlerde bulunmasının ve sinyal çakışmalarının doğal olduğunu ifade etti.

Hakkında fezlekede yer alan bazı eylem tarihlerinde izinli ya da istirahatli olduğunu, bazı tarihlerde ise görev gereği başkanlık konutu veya otel gibi mekânlarda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Kamburoğlu, kamera sökülmesi, tahrip veya söz konusu eylemlerle ilgili herhangi bir bilgisi ya da dahlinin olmadığını belirterek, “Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Suç işlemek kastıyla herhangi bir eylemim olmamıştır” beyanında bulundu.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, 7 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Beşiktaş’taki evinden gözaltına alınmıştı.

Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kamburoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

