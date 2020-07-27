Dünyanın En Ünlü Tarihi Hapishaneleri

Zaman içinde, cezalandırılmış suçlulardan mevcut siyasi rejime karşı çıkanlara kadar çeşitli insanları hapsetmek için hapishaneler kullanılmıştır. Ünlü ve tarihi hapishaneler listemize göz atın.

Bu hapishanelerin bir kısmı ünlü mahkumları, mahkumlara barbarca muameleleri ve bazen de bazı misafirlerinin tasarladığı cesur kaçış girişimleri nedeniyle ünlü oldular. İşte dünyanın en ünlü cezaevleri;

1. Alcatraz

Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin değil belki de dünyanın en ünlü hapishanesi Alcatraz. Ülkenin ilk maksimum güvenlik asgari ayrıcalık hapishanesiydi. Al Capone ve Machine Gun Kelly de dahil olmak üzere zamanın en kötü suçlularından bazılarına ev sahipliği yapmış. San Francisco Körfezi’nin dondurucu suyuyla çevrili kayalık bir adada bulunan Alcatraz’dan kaçışın imkansız olduğuna inanılıyordu. Kaçmaya çalışan 36 kişiden 23’ü yakalandı, 6’sı vurularak öldürüldü ve 2’si boğuldu. Kalan 5 kişi kaçış denemelerinden sonra bir daha görülmedi ve boğulduklarına inanılıyor. Bugün, hapishanenin bulunduğu ada San Francisco’daki en popüler turistik yerlerden biridir.

2. Tower of London / Tarihi Hapishaneler

Günümüzde İngiltere’nin en turistik yerlerinden biri olan Londra Kulesi, 1100’den yirminci yüzyılın ortalarına kadar hapishane olarak kullanıldı. İngiltere’de hapis cezası anlamına gelen “Kuleye gönderildi” ifadesinin çıkış kaynağı. Ünlü tutuklular arasında Sir Thomas More, Kral Henry VI, Anne Boleyn ve Catherine Howard (Kral VIII. Henry’nin eşleri) ve Rudolph Hess yer alıyor. Kulede yaşayan Anne Boleyn’inki de dahil olmak üzere birçok hayalet hikayesi de türetilmiş.

3. Şeytan Adası

İlk kez 1852’de İmparator III. Napolyon hükümdarlığı altında açılan Şeytan Adası ceza kolonisi tarihin en meşhur hapishanelerinden biri. 94 yıllık operasyonu boyunca bu tarihi hapishane, siyasi mahkumlardan adi suçlulara kadar herkese ev sahipliği yapıyordu. Kaçmaya teşebbüs eden tutuklular, piranhaların istila ettiği nehirlerle ve Fransız Guyanası’nın vahşi ormanlarıyla karşı karşıya kaldılar. Eski mahkum Henri Charrière’nin otobiyografisi, çok sayıda iddia edilen kaçış girişimini anlatır. 1973 yılında kitap, Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın oynadığı Papillon filmine uyarlandı.

4. Chateau d’If

Alexander Dumas’nın ünlü “Monte Cristo Kontu” romanında geçen Chateau d’If 1634’ten 19. yüzyılın sonuna kadar dini ve siyasi mahkumlar için hapishane olarak kullanıldı. Zamanın geleneğini takiben, servet veya sınıf sahibi mahkumlar biraz daha iyi muamele gördü. Çoğu zaman ayrıcalık için ödeme yapmak zorunda kaldılar. 1890’da askersizleştirildi ve halka açıldı:

5. Goree Adası / Tarihi Hapishaneler

Fransa 1848’de köle ticaretini kaldırmadan önce Senegal’deki Goree Adası’ndan binlerce köle geçti. Köleler Evi olarak da bilinen Maison des Esclaves, adadaki köleleri gemilere bağlanmadan önce tutan yerlerden sadece biriydi.

6. Robben Adası

Güney Afrika’nın Cape Town sahilinin hemen dışında bulunan Robben Adası, yıllar boyunca bir noktada cüzamlı bir koloni de dahil olmak üzere birçok işleve hizmet etti. Bununla birlikte, en çok apartheid rejimi altında bir hapishane olarak hizmet ettiği bilinmekte. Nelson Mandela ve Kgalema Motlanthe gibi tanınmış figürler hapishanenin en ünlü tutsakları. Bugün Robben Adası popüler bir turistik yer. Cape Town’dan feribotlarla kolayca ulaşılabiliyor ve ada Afrika penguenlerine de ev sahipliği yapıyor.

7. Elmina Kalesi / Tarihi Hapishaneler

1492 yılında inşa edilen Gana’daki Elmina Kalesi, Sahra’nın güneyinde bulunan en eski Avrupa binası. Küçük hücrelerde yüzlerce kölenin tutulmasıyla tarihin en zalim mekanlarından biri oldu. 18. yüzyılda, her yıl 30 binden fazla kölenin yolu buraya düşüyordu.

8. Port Arthur

Port Arthur, Avustralya, Tazmanya’da eski bir hükümlü kolonisidir. 1833’ten 1850’lere kadar hükümlü İngiliz ve İrlandalı suçluların ve diğer cezaevlerinden asi mahkumların varış noktasıydı.

9. Tuol Sleng Soykırım Müzesi / Tarihi Hapishaneler

1975 yılında Khmer Rouge Rejimi tarafından kullanılan Tuol Sleng muhtemelen dünyanın en korkunç hapishanelerinden biridir. Mahkumlar, iddia edilen suçları itiraf etmeleri için rutin olarak işkence gördüler. Ancak itiraf ettiklerinde veya bir başkasının ismini verdiklerinde de idam edildiler. Tuol Sleng’de mahkum edilen 17 bin kişiden sadece birkaç kişinin sağ kurtulduğu sanılıyor. Vietnam ordusu 1979’da hapishaneyi ortaya çıkardıktan sonra Tuol Sleng, Kamboçya’daki Khmer Rouge rejiminin eylemlerini anımsatan tarihi bir müzeye dönüştürüldü.

10. Hoa Lo (Hanoi Hilton)

Aslen Fransızlar tarafından Vietnamlı siyasi mahkumları barındırmak için inşa edildi. Kuzey Vietnam Ordusu daha sonra hapishaneyi Vietnam Savaşı sırasında ABD’li savaş esirlerini barındırmak için kullandı. Orada hapsedilen tutuklular işkence, açlık ve hatta cinayete maruz kaldı. Senatör John McCain, James Stockdale ve Bud Day gibi tanınmış figürler, bu hapishanede zaman geçiren birçok savaş esirinden sadece birkaçı.