Politika
Mesut Yılmaz 73 Yaşında Hayatını Kaybetti
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz 73 yaşındaydı.
Mesut Yılmaz, İstanbul Şişli’de tedavi gördüğü özel hastanede bugün hayatını kaybetti.
Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun.”