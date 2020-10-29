“Bir Tarafta Askıda Ekmek, Bir Tarafta 50 Bin Dolarlık Çanta”

Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu “Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. ‘Eşimle değil benimle konuş’ diyor. Ben seninle zaten konuşmaya hazırım. Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku” dedi.

Ankara’da, Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nin açılış töreninde konuştuktan sonra gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Ben topluma örnek olması gereken yaşamıyla da devlet yöneticilerinin 50 bin dolarlık çantayla gezmelerini doğru bulmam. İmani ahlaki değil. Hz. Ömer’in adalet kavramı var. Binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Bir kişiyi hedef almış değilim. Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. ‘Eşimle değil benimle konuş’ diyor. Ben seninle zaten konuşmaya hazırım.

Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku. Yüreğin varsa sen seç gazetecileri beraber tartışalım. Erdoğan sinirlerine hakim olan birisi değil. Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta da 50 bin dolarlık çanta taşıma var. Ben bunu eleştirmeyecek miyim? Seninle konuşuyorum cesaretin varsa gel. Benimle konuşacaksan benimle gel hesaplaş.”