Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu.

Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum. Her şeyden önce insanız, bizim dinimizde Hristiyan olmak suç değildir, biz ona da sahip çıkıyoruz. Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa’da Müslümanlara bir zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum.

Nasıl ki Fransa’da ‘Türk markalı mal satın almayın’ deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın.

Siz gerçek manada faşistsiniz. Adeta Nazi’nin zincir halkalarısınız. Günümüzde Batı’da Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak giderek imkansız hale geliyor. FETÖ gibi örgütler en üst düzeyde korunurken dininin gereğini yapmaktan başka gayesi olmayan müminler dışlanmaktadır. Meşru zeminde faaliyet yürüten STK’lar baskıya uğramaktadır.

Salgının sebep olduğu ekonomik sıkıntıların faturası bile Müslümanlara ve göçmenlere kesilmeye çalışılıyor. Irkçı terörizm Avrupa’ya kan, gözyaşı ve iç çatışmadan başka bir şey getirmeyecektir.”