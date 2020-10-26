Ronaldo’ya Koronavirüs Soruşturması

2 hafta önce Portekiz milli takımı kampında koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada ünlü futbolcunun koronavirüs protokollerini ihlal ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Spadafora, enfekte olduğu halde Portekiz’den İtalya’ya uçakla seyahat eden Ronaldo için şunları söyledi:

“Bir futbolcunun yetenekleri ona kibirli ve kurumlara saygısız davranma veya yalan söyleme hakkı vermez. Cristiano protokole uymadı. Federal Savcılık Bürosu, bunu kanıtlamak için soruşturma başlattı. Virüs bize kimsenin istisna olmadığını gösterdi. Görüldüğü gibi herkes kurallara mümkün olduğunca uyuyor ama en nihayetinde tek çözüm evde kalmak.”

​Ronaldo ise Instagram canlı yayınında yaptığı bir açıklamada suçlamaları reddederken “Kurallara uydum ve hiçbir ihlalde bulunmadım. Bu bir yalan. Portekiz’den döndüm çünkü ekibim ve ben tüm prosedüre uygun davranmak istedik. İtalya’ya ambulans uçakla geldim ve Torino’da dahi kimseyle temasım olmadı” şeklinde konuştu.