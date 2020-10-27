Bir Düğünde 35 Pozitif Vaka!

Güney ilçesinde bir düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıktı. Gelişme sonrası yaklaşık 200 kişi karantinaya alıdı.

Denizli’de İl Pandemi Kurulu sigara içmenin maskeyi doğru şekilde kullanmaya engel olduğu gerekçesi ile meydan, park, sıraya girilmesi gereken yerler ve semt pazarlarında sigara içmeyi syasakladı.

Kentte pozitif vakaların sayısı süratle tırmanırken alınan tedbirler ve yapılan uyarılar kâr etmedi.

Güney ilçesinde P. F. ve M.A. çiftinin düğünü için iddialara göre 1 saat izin alındı. Ancak izne uyulmayıp açık havada başlayan düğün bağ evinin içinde saatlerce devam etti. Kim olduğu tespit edilemeyen bir taşıyıcı ise düğüne katılan 35 kişiye koronavirüs bulaştırdı. İlçede 200’ün üzerinde kişinin karantinaya alındığı ileri sürüldü.