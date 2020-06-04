Milletvekilinde Virüs Çıktı, Meclis Kapatıldı

Bir dakikadan az

165 Bir dakikadan az

İsrail Meclisi, bir milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ertesi günü faaliyetlerinin birçoğunu askıya aldı.

Komite toplantıları ertelenirken, Knesset’teki personelden gerekli olmadıkça işe gelmemeleri istendi.

Enfekte milletvekili Sami Abou Shahadeh, şoförünün testi pozitif çıktıktan sonra kendini karantinaya almıştı. Ancak milletvekili son 2 hafta içinde neredeyse binlerce insanla temas ettiğini açıkladı.

Taziye evlerine, aile etkinliklerine, gösterilere gittiğini, meclis komitelerinde, genel kurulda ve meclis kafeteryasında bulunduğunu belirten Shahadeh kendisiyle temas edenlerin dikkat etmelerini ve kendilerini karantinaya almalarını istedi.