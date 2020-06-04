10 Haziran’da Yurt Dışı Uçak Seferleri Başlıyor

2.5 aylık sürenin ardından yurt dışı uçak seferleri yeniden başlıyor. Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni normalleşme adımlarının atıldığı belirtilerek 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığı hatırlatıldı.

Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre Dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, “10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Açıklamaya göre ilk aşamada ön mutabakat yapılan 15 ülke şöyle;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya.

Yunanistan’da Normal Günler: Cafe ve Restoranlar Açıldı

Korfu Adası Gezi Rehberi: 10 Muhteşem Gezilecek Yer

Karaismailoğlu, 10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

“10 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran’da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran’da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran’da Belçika.”

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs’ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçak seferleri ile ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

Saraybosna Gezi Rehberi: İşte Gezilecek Yerler Listesi

“Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. ‘Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu’nun da doldurulması gerekecek.”