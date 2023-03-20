Muharrem İnce: Bizim Medyamız Yok

Adaylık başvurusu sonrası açıklamalarda bulunan Muharrem İnce “Kimse pes edeceğimi zannetmesin. Bu seçimi alacağız” diye konuştu.

Muharrem İnce adaylık başvurusu sonrası şunları söyledi:

“Bugün oy oranımız 19-20’lerde. Ak Parti içindeki anketçiler de CHP içindeki anketçiler de biliyor. Kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır bazı adaylar oyunu düşürür. Bunu bu 50 gün içerisinde hepiniz göreceksiniz. Bütün Türkiye görecek.

Bizim medyamız yok. Sadece sosyal medyada gençlerin desteği ile yürütüyoruz. Oraya da bu sefer hesaplar… Bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok kendi arabama biniyorum. Otobüs 2006 model.

Bizde öyle sizin belediye paralarınız gibi hazine paralarınız gibi para yok ki. Bizde gönüllüler ordusu var. biz bu kampanyayı göreceksiniz 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60’ın üzerinde oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek.

Onun için bu troll ordularıyla hiç işim olmaz. Ben projelerimi anlatacağım.

Bu ülkenin beka sorunudur deprem dedim dinletemedim. Şimdi bir daha söylüyorum. Acilen su sorununu çözmemiz lazım. Memleketin önünde ciddi bir su problemi var. Bunları anlatacağız. Gıda enflasyonunu nasıl edeceğiz. Tarımsal üretimi nasıl artıracağız, tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceğiz bunları anlatacağız.

Bizim troll ordularına verecek cevabımız var ama memleket uçurumun kenarında. Biz memleketi uçurumun kenarından çekip almak için var gücümüzle çalışacağız.

Ben adaylık dilekçemi verdim. Sayın Erdoğan’ın anayasamıza göre aday olamayacağının dilekçesi de hazır. Onun süreci henüz başlamadığı için o itirazımızı da yapacağız. Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, biz anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin etmiş insanlarız. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK’ya yapacağız.”

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