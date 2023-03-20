Demirören AVM Denizbank’ın Oldu!

Demirören Holding, İstiklal Caddesi’nde bulunan Demirören AVM’yi ‘borçlarına karşılık’ Denizbank’a devretti.

Doğan Medya’yı satın almak için kullandığı kredi borcuna karşılık İstanbul Göktürk’teki arazileri Ziraat Bankası’na devreden Demirören Holding’in İstiklal Caddesi’nde bulunan Demirören AVM’yi de Denizbank’a, ‘borçlarına karşılık’ devrettiği ortaya çıktı.

Holding, 2011’de açılan ve açılışına ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da katıldığı Demirören İstiklal AVM’yi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD’nin sahibi olduğu Denizbank’a, ‘borçlarına karşılık’ devretti.

Alışveriş merkezinin ismini ‘İstiklal AVM’ olarak değiştiren Denizbank; yalnızca markanın değil, mülkün de sahibi oldu.

AVM’nin eski internet sitesi ‘demirorenistiklal.com’ kapatılırken, yeni adresi ‘istiklalavmtr.com’ oldu.

Daha önce Pandora Papers belgelerine, ismi yer alan Yıldırım Demirören’in eşi Hazan Revna Demirören’in Britanya Virjin Adaları’nda iki offshore şirketi olduğu yansımıştı. Destination Ventures Limited adlı şirket 23 Aralık 2010’da Londra merkezli yatırım firması UBS şirketinin önerisi üzerine, offshore danışmanlık şirketi Trident Trust aracılığıyla kurulmuş olduğu Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı Pandora Belgeleri’nde yer almıştı.

Şirketin kuruluş amacının Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da gayrimenkul almak olduğu belirtilirken belgeler, Destination Ventures’ın 2017 yılındaki varlıkların değerinin 1,5 milyon pound olduğunu gösteriyor.

Yıldırım Demirören ve Revna Demirören’in kayıtlara göre 2021 yılında ise şirket üzerinde iki gayrimenkul var. Chealsea Bridge’de alınan evlerin birinin fiyatı 755 bin pound, diğerinin ise 320 bin pound.

Belgelerde, Hazan Revna Demirören’in mal varlığının kaynağı, babasından kalan miras, Ulusoy’un imtiyaz sahibi olması, UBS London’daki hesabından elde ettiği kârlar olarak belirtilirken mesleği de ev hanımı olarak kayıtlara geçiyor.

Trident Trust belgelerine göre Hazan Revna Demirören ile ilişkili olan ikinci şirket ise 2009’da kurulan Forgen International Limited. Vekil hissedarların bulunduğu, böylece gerçek sahibinin perde arkasında kaldığı Britanya Virjin Adaları merkezli şirkette, Revna Demirören imza yetkisine sahip.

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