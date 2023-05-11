Muharrem İnce Çekilecek İddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı görüşmede ‘çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edildi. Muharrem İnce bugün medyanın karşısına çıkacak.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de Ebru Baki’nin sunduğu ‘Para Politika’ programında, Muharrem İnce cephesinden edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Ankara’da bir otelde 11 arkadaşıyla gece saatlerine kadar devam eden toplantıda Muharrem İnce’ye ekibinin “çekilelim” dediği ileri sürüldü.

Aytunç Erkin, “11 kişinin 8’i, 9’u, seçime üç gün kala ikinci tura kalamayacaklarını düşündükleri için ‘çekilelim’ yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

İnce’nin düşünme kararı aldığı belirtildi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre İnce’nin dün akşam görüşme yaptığı kurmaylar, Ankara dışındaki illerden gelen genel merkez yöneticileri. Kulislere göre İnce, dün akşamki görüşmenin ardından bu sabah genel merkez yöneticileri ile daha önceden planlanmayan bir toplantı kararı aldı.

Toplantı için saat 10.00 itibariyle partisinin genel merkezine geçtiği bildirilen İnce’nin öğlen saatlerinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Dün akşam gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Kılıçdaroğlu ise, “Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden” dedi.

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